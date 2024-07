Un ex bomber viola verso l’Arabia, la sua stagione non ha convinto

Cabral verso l'Arabia? La sua stagione in Portogallo non ha convinto. Ecco perché per il Benfica è la migliore opzione

Redazione VN 1 luglio - 23:11

L'arrivo del nuovo bomber in casa Benfica è un chiaro segnale per l'ex attaccante viola, Arthur Cabral. 41 apparizioni e 11 gol per l'attaccante brasiliano non sono bastati a convincere il Benfica, almeno al momento, a puntare su di lui. La scorsa stagione il club portoghese lo acquistò proprio dalla Fiorentina per ben 20 milioni.

Come riporta O Jogo, per lui si profila un futuro in Arabia Saudita. E' l'opzione migliore per il club lusitano per sperare di recuperare, almeno in parte, quei 20 milioni spesi per lui solo 365 giorni fa. C'è dell'interesse anche dal Brasile, ma i soldi che propone l'Arabia sono ben diversi.