Burdisso è volato in Qatar: si apre la caccia ai nuovi talenti

La pattuglia viola in Qatar si arricchisce di un quinto elemento. Dopo Amrabat, Milenkovic, Jovic e Zurkowski protagonisti sul campo, sugli spalti degli avveniristici stadi qatarini sarà possibile scorgere anche il dt Nicolas Burdisso. Arrivato ieri alla rassegna mondiale, il dirigente viola è in missione come osservatore e non terrà soltanto d'occhio i giocatori della rosa impegnati. La sua missione infatti è quella di scoprire nomi che possono fare al caso della Fiorentina: la caccia è aperta.