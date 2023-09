Burdisso ci riprova, la Fiorentina interessata ad un giovane del Velez

Nicolas Burdisso quest'estate è stato sicuramente un elemento chiave del mercato viola. Come lui stesso ha confermato in questa intervista, soprattutto per portare a Firenze i dua argentini Beltrane e Infantino. Adesso secondo quanto riportato da Jijantes la Fiorentina sarebbe interesata al classe 2007 del Velez Sarsfield Alvaro Montoro. La punta albiceleste però è seguita dal Siviglia, Dal Villarreal e dal Barcellona. 3 club storicamente attenti al mercato dei giovani argentini. I catalani avrebbero mandato degli emissari ad osservarlo