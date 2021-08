Burdisso avvistato a Basilea: per l’attacco torna di moda il brasiliano Cabral

Il dt viola avvistato a Basilea per vedere da vicino Cabral. Il brasiliano è uno dei profili in attacco per sostituire Vlahovic

Redazione VN

Il futuro di Dusan Vlahovic è ancora nebuloso e con l'ultima settimana di mercato del tutto imprevedibile, la Fiorentina prova a cautelarsi e a cercare un possibile sostituto. Secondo il giornalista di BlickSport Stefan Kreis, il direttore tecnico della Fiorentina Nicolas Burdisso è stato avvistato a Basilea per la gara di Conference League contro l'Hammarby.

Il dirigente viola era presente al St. Jakob Park per vedere da vicino Arthur Cabral, attaccante brasiliano classe '98, il cui nome era già circolato negli ambienti viola per essere il vice-Vlahovic. Il bottino dell'ex Palmeiras in Svizzera recita quasi 40 gol in due anni: può essere lui il profilo giusto per prendere il posto del serbo?