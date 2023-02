Braga “supermarket”: non solo addio a Vitinha, ceduto un altro titolare

Il Braga sembra non curarsi dei propri impegni in campionato e Conference League - dove affronterà la Fiorentina nel playoff - e durante la sessione invernale di mercato ha ceduto non uno ma ben due titolari. Dopo l'addio, infatti, dell'attaccante Vitinha, il classe 2000 consegnato al Marsiglia che ha pagato la clausola rescissoria (30 milioni), quest'oggi il Kasimpasa, club turco che gioca in Super Lig, ha ufficializzato l'arrivo di Fabiano Silva, uno degli elementi cardine della formazione lusitana. Il terzino destro brasiliano era stato in queste ultime stagioni una delle colonne portanti del Braga.