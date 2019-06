Borja Valero vicino al ritorno? L’Inter chiede 3 milioni, l’agente però smentisce

Sembra più vicino il ritorno di Borja Valero alla Fiorentina. Come riporta Sky Sport in questi minuti l’agente dello spagnolo, Alejandro Camano, è entrato nella sede dell’Inter accompagnato dall’intermediario Davide Lippi. Si parla di Fiorentina, ma anche di altre proposte per lo spagnolo, che l’Inter libererà per tre milioni di Euro.

– INTANTO L’AGENTE SMENTISCE: “RESTA ALL’INTER AL 100%”