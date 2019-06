Retromarcia Borja Valero, l’agente: “Resta all’Inter al 100%, è una squadra meravigliosa”

Intercettato dai giornalisti sotto la sede dell’Inter, l’agente di Borja Valero, Alejandro Camano, ha chiuso momentaneamente ad un trasferimento del suo assistito:

L’Inter è la sua squadra, qui sta benissimo perché l’Inter che è una squadra meravigliosa. Non andrà via, è molto felice, per adesso non ci sono possibilità che torni a giocare in Spagna o alla Fiorentina. Resta al 100% all’Inter.