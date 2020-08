L’Inter è pronta a confermare Borja Valero, come scrive Tuttosport stamani in edicola, il centrocampista ex Fiorentina dovrebbe restare un’altra stagione a Milano. La società di Suning prepara il rinnovo fino dal 2021, celebrando così la stagione dello spagnolo che ha stupito Conte, nonostante nuovi corteggimenti arrivati anche da Firenze.