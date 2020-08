Francesco Brancolini a VN: “Che gioia il debutto di mio fratello. Vi racconto Federico cuore d’oro”

Lo ha sognato, desiderato e voluto, alla fine è arrivato. Federico Brancolini ha fatto il suo debutto in Serie A nella quadrata vittoria della Fiorentina contro il Bologna. Siamo voluti andare a caccia delle emozioni provate nella famiglia Brancolini dopo l’esordio nel massimo campionato italiano di Federico.

Francesco, come avete accolto in casa il debutto di Federico?

Gli hai detto qualcosa in particolare?

Pensi che Federico possa fare una carriera importante?

Ci racconti qualche ricordo del suo approdo a Firenze?

Arrivare in una piazza come Firenze è stato incredibile, non è una cosa da tutti. Stiamo vivendo tutti questo sogno, uno di quelli che culli la sera prima di addormentarti, magari dopo aver terminato la partita al parchetto con gli amici. Eppure non è stato tutto semplice, Federico è andato via da casa molto giovane, capitava di sentirlo piangere al telefono perché aveva nostalgia di casa, come capita a tanti ragazzi di quella età. Il primo anno ha avuto qualche difficoltà in più, è stata un po’ questione di abitudine