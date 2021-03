Borja Valero può tornare in patria, piace a due club spagnoli

Sta vivendo una stagione da comprimario Borja Valero, tornato a Firenze con un contratto annuale. Che difficilmente verrà rinnovato per la prossima stagione. E allora potrebbero profilarsi per lui l’ipotesi del ritorno in Spagna, a distanza di 9 anni dall’approdo in Serie A. Secondo quanto riporta il sito andaluso Gol Digital, infatti, due club stanno pensando al centrocampista classe ’85. Uno è il Cadice, attualmente 13esimo nella Liga (classifica) mentre l’altro è il Maiorca che è primo nel campionato di Segunda e vede da vicino la promozione. In quest’ultimo caso si tratterebbe di un ritorno per Borja Valero, che già aveva militato per due stagioni nel Maiorca. Dunque possibile ritorno in Patria ma non a “casa”… perchè quella ormai è Firenze, come ha raccontato il giocatore anche di recente.