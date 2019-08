Bonifazi, non c’è solo la Fiorentina. E il Toro aspetta… Il Wolverhampton

Questa mattina vi avevamo riferito di come la Fiorentina abbia scelto Kevin Bonifazi per la difesa. Eppure Pradè deve affrontare una concorrenza agguerrita: sul giocatore c’è la SPAL, squadra che lo ha avuto in prestito per la scorsa stagione e con cui il giovane fu protagonista in Serie B, e inoltre l’Atalanta resta alla finestra, in cerca di rinforzi per una difesa che, nel precampionato, è sembrata tutt’altro che impermeabile. Toronews.net sostiene che i granata potrebbero temporeggiare ancora per qualche giorno, fino al doppio confronto con il Wolverhampton nell’ultimo turno preliminare di Europa League (oggi contro il Soligorsk sarà una formalità, 5-0 il risultato all’andata), e valutare con attenzione se privarsi di una riserva affidabile in caso di qualificazione.

Intanto Oscar Brevi, ex calciatore granata, ha dato la sua opinione a Radio Sportiva: “Fossi nel Torino lo terrei in rosa”