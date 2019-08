La Fiorentina ha scelto Bonifazi. Trattativa avanzata, dopo l’EL del Torino l’incontro decisivo?

Pradè è attivo su tutti i fronti. Come scrive La Repubblica, viola per la difesa hanno scelto Bonifazi. Il Torino ha sei centrali e quindi può pensare ad una cessione. La trattativa è molto avanzata, i club stanno parlando da giorni per trovare un accordo. Sono ore decisive per il suo arrivo. L’affare si può definire sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto. Il Torino valuta Bonifazi non meno di 15 milioni. È un giocatore di grande qualità tecnica, è giovane e sa far ripartire l’azione. Con il suo acquisto la Fiorentina potrebbe anche qualche volta schierarsi con la difesa a tre. Dopo il match di domani in Europa League ci dovrebbe essere l’incontro decisivo.

CONOSCIAMOLO MEGLIO

