Bonaventura, nessuna richiesta di cessione. Ma il futuro è da scrivere

In questa ultima giornata di mercato (la sessione si chiude oggi alle 20) per la Fiorentina restano in ballo la questione Gudmundsson e, concatenata, la possibile uscita di Barak destinazione Cagliari. Non ci saranno sorprese invece - per fortuna - sul fronte Jack Bonaventura dopo il sondaggio dei giorni scorsi da parte della Juventus. Come riporta La Repubblica, il giocatore non ha mai chiesto la cessione alla Fiorentina e rimarrà dunque in viola. Almeno fino a giugno, mentre il futuro è da decifrare. La Fiorentina ha in mano l'opzione di prolungamento fino al 2025. Bonaventura vorrebbe rinnovare per un'altra stagione alle stesse condizioni attuali, in caso contrario valuterà altre soluzioni.