Il Bologna non vuole cedere il suo pezzo più pregiato

Giornata di conferenza stampa per Giovanni Sartori , nuovo ds del Bologna. Vi riportiamo una risposta su Arnautovic , accostato nei giorni scorsi alla Fiorentina:

"Non è intoccabile solo nel Bologna di Sartori ma anche di Mihajlovic. Non è sul mercato ma non si può mai sapere".