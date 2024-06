Bologna, in arrivo il primo acquisto per Italiano? Vicinissimo l’ex Atalanta Holm

Il nazionale svedese, di proprietà dello Spezia, non è stato riscattato dalla Dea e può trasferirsi in Emilia per 12 milioni

Il Bologna è vicino al primo acquisto dell'era-Italiano. Come riporta alfredopedulla.com, il terzino destro Emil Holm è ad un passo dai rossoblù, che hanno offerto 12 milioni allo Spezia. Lo svedese, infatti, dopo l'addio all'Atalanta che ha deciso di non riscattarlo, può trasferirsi in Emilia lasciando proprio il club in cui l'ex allenatore della Fiorentina aveva iniziato il suo percorso in Serie A. L'acquisto di Holm farebbe seguito al rinnovo di contratto di Lykoggiannis: il lavoro di Sartori per Italiano parte, dunque, dalle corsie esterne.