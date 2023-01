Bologna-Fiorentina, che incroci sul mercato: lotta per un centrale e Terzic…

Sfide di mercato tra Bologna e Fiorentina. I due club stanno lottando per arrivare ad un centrale e rimane viva la pista Terzic

Il Corriere di Bologna si sofferma sulle manovre di mercato del club rossoblù, che spesso incrociano quelle della Fiorentina. Infatti, i due club si stanno dando battaglia per Beukema. Il centrale dell'AZ piace tanto ad entrambe, ma la trattativa risulta molto complicata, soprattutto per i costi. Rimangono attivi anche i contatti per Terzic, giocatore che Thiago Motta vorrebbe con sé a tutti i costi. Sartori sta provando a sbloccare la trattativa con Barone e Pradè.