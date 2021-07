Biraghi via? Mancano le destinazioni: Roma e Napoli su altri terzini

Con il mercato che prosegue, Biraghi vede avvicinarsi sempre più la permanenza alla Fiorentina

Cristiano Biraghi va sempre più verso la permanenza alla Fiorentina. Anche solo per via della progressiva mancanza di alternative: la Roma, scrive La Gazzetta dello Sport, è vicinissima a chiudere per Matias Viña dal Palmeiras. Il Napoli invece, come si legge sul Corriere dello Sport, sta proseguendo i contatti per Emerson Palmieri del Chelsea, mantenendo vive le piste che portano a Mathias Olivera e Reinildo Mandava, da Getafe e Lille. Intanto, il terzino viola dovrebbe partire dalla panchina nell'amichevole di oggi.