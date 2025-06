Bild, su Atangana c’è la Fiorentina: chi è il giovane mediano a prezzo di saldo

Valentin Atangana: su che tipo di giocatore ha posato gli occhi la Fiorentina?

Redazione VN 7 giugno 2025 (modifica il 7 giugno 2025 | 22:07)

Secondo quanto riportato dalla Bild, Valentin Atangana è entrato nel mirino di numerosi club europei in vista della sessione estiva di calciomercato. Il centrocampista classe 2005, in forza allo Stade Reims, ha già superato quota 50 presenze in prima squadra e vanta un percorso completo con la nazionale giovanile francese, dalla U16 fino alla U20.

Profilo che, in un nostro articolo, avevamo già selezionato come una delle occasioni migliori di mercato in vista di questa sessione estiva (SE VUOI SAPERNE DI PIU').

Chi è Atangana e quanto lo valuta il Reims? Atangana si è affermato come uno dei prospetti più promettenti nel ruolo di mediano, grazie a qualità come dinamismo, visione di gioco e capacità nel recupero palla. Caratteristiche che non sono passate inosservate: tra i club interessati figurano Aston Villa, West Ham, Eintracht Francoforte, Lazio e Fiorentina.

La retrocessione del Reims in Ligue 2 potrebbe accelerare il suo addio: il club, che adesso ha bisogno di risorse, avrebbe già fissato il prezzo del cartellino: 10 milioni di euro.