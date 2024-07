Bianco-Reggiana, è davvero finita? Sarà fatto un tentativo

Alessandro Bianco è tornato alla Fiorentina dopo il prestito alla Reggiana . Il centrocampista viola ha dimostrato valore e qualità con Nesta in panchina e adesso spera di giocarsi le sue possibilità con Raffaele Palladino . In questo momento, Bianco e Mandragora compongono il centrocampo della Fiorentina in attesa del mercato.

Intanto la Reggiana vorrebbe fare un tentativo per il centrocampista viola. L'idea sarebbe quella di riavere il 22enne in prestito anche per la prossima stagione. Piace anche Michele Castagnetti come alternativa. Adesso c'è solo da capire se Palladino vorrà puntare o meno sul centrocampista.