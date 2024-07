Bianco, Amatucci e poi è già futuro: il talentino Deli ha firmato fino al 2026

Come comunicato nella serata di ieri, la Fiorentina, tra i giovani messi per la prima volta sotto contratto, ha fatto firmare fino al 2026 Lapo Deli , un talentino che si affaccia al grande calcio e che ha tutte le carte in regola per inserirsi nel solco dei giovani viola che cercano di prendere le redini della prima squadra.

Prima Bianco, poi Amatucci (tornati dai prestiti a Reggiana e Ternana), in futuro anche Lapo tenterà questo salto. Si tratta di un centrocampista centrale nato nel 2006, che quindi ha ancora un po' di tempo prima di maturare definitivamente. Sono questi gli anni in cui la Fiorentina sta cercando di impostare il progetto Under 23 in Serie C, e chissà che l'annata di Deli non possa essere quella che approfitterà di questa novità.