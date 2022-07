Bernadeschi saluta l’Italia (e l’Europa): da domani nuova avventura per l’ex viola

A 28 anni l'ex calciatore della Fiorentina Federico Bernardeschi sceglie di salutare il calcio che conta e di provare una nuova esperienza, andando a giocare con la maglia del Toronto (dove troverà Insigne e Criscito) in MLS. Ormai tutti gli addetti al calciomercato stanno riportando la notizia: domani l'ex gigliato, campione d'Europa appena dodici mesi fa con la maglia azzurra, volerà in Canada per firmare un nuovo ricco contratto. E così dopo il mancato rinnovo con la Juventus, Bernardeschi dice arrivederci alla Serie A.