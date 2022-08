Berardi nervoso? Intanto il Sassuolo vuol farne la propria bandiera (con rinnovo)

Mentre nella giornata di oggi è stato uno dei calciatori della nostra Serie A più chiacchierati per vicende extra-campo, Domenico Berardi in casa Sassuolo è sempre più stimato e considerato quel top-player capace di fare la differenza. Ed ecco perché l'amministratore delegato dei neroverdi, Giovanni Carnevali, vuol farne il simbolo e bandiera del club emiliano, proponendo all'agente dell'attaccante mancino un rinnovo contrattuale con sostanziale aumento di ingaggio. Se ne vanno tutti tutti, prima o poi, dal Sassuolo, ma Berardi resta sempre in neroverde, ed anche a Firenze ne sappiamo qualcosa, considerando quanto la Fiorentina lo ha corteggiato la scorsa stagione. Lo scrive tuttomercatoweb.com.