Benassi pronto a salutare Firenze, nel mirino di un club di Serie B

Potrebbe essere in Serie B il futuro di Marco Benassi. Il giocatore ormai fuori da ogni progetto tattico della Fiorentina è alla ricerca di una nuova sistemazione e nelle prossime settimane si potrebbe trovare una soluzione. In particolare, stando a quanto riporta L'Unione Sarda, il Cagliari avrebbe messo nel mirino il centrocampista viola. Per rinforzare il proprio reparto di mezzo, la squadra allenata da Claudio Ranieri, avrebbe individuato Benassi come possibile rinforzo. Oltre al viola, nel taccuino del ds Bonato ci sono i due centrocampisti del Monza: Machin e Valoti.