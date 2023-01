Benassi in uscita: per lui spunta l’ipotesi del ritorno al passato

Secondo quanto riferito da TorinoGranata, potrebbe emergere una nuova ipotesi per il futuro di Marco Benassi. Si tratterebbe del ritorno al Torino. Per il momento si tratta di una suggestione, nata perché i granata sono alla ricerca di un centrocampista low cost che possa allungare la rosa di Juric in mediana. La Fiorentina vuole trovare una soluzione in uscita e il prestito in granata potrebbe accontentare tutti. Il club viola lo prelevò proprio dal Torino nell'agosto del 2017 pagandolo circa 12 milioni di euro.