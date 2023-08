Sono piuttosto alte le richieste del River Plate per Lucas Beltran. Ed è piuttosto interessante lo scenario ipotizzato stamani da Il Tirreno. Secondo il quotidiano, i Viola stanno pensando di inserire all'interno dell'affare, per abbassare le pretese dei millonarios, il cartellino di Martinez Quarta per cui il River rappresenterebbe un ritorno.