Sorpresa, Belotti rifiuta il Como. Spera ancora nella Fiorentina

Sembrava in dirittura d'arrivo l'approdo di Andrea Belotti al Como. Il club neopromosso in Serie A (con alle spalle la proprietà più ricca del campionato) aveva trovato l'accordo con la Roma per l'acquisto a titolo definitivo dell'attaccante per 5 milioni di euro, ma il giocatore ha detto no. Così riporta Sky Sport, secondo cui Belotti vuole prendersi del tempo per aspettare un'offerta di una squadra che giochi le coppe europee. Magari proprio quella Fiorentina, qualora i viola non riuscissero a chiudere per altri obiettivi che in questo momento sono prioritari per Pradè e la dirigenza.