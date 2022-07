Belotti… di Francia. Dopo il Monaco un altro interessamento in Ligue 1

Dopo il Monaco anche il Nizza si inserisce nella corsa ad Andrea Belotti. Come scrive Tuttomercatoweb.com, il centravanti ormai ex Torino e obiettivo viola è entrato nelle mire dei rossoneri di Francia, che hanno sondato la disponibilità dell'attaccante a trasferirsi in Costa Azzurra. Dopo i contatti dello scorso dicembre, la società della riviera torna alla carica per il Gallo.