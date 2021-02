Beloko torna in Svizzera. Il centrocampista via in prestito fino a giugno

Con un comunicato apparso sul sito ufficiale, il Neuchâtel Xamax ha annunciato l’arrivo di Nicky Beloko. Il centrocampista, attualmente tesserato per la Fiorentina, era in attesa di trovare una sistemazione e finirà così la stagione in Svizzera. Cresciuto nel paese elvetico con il Sion e passato dalla Primavera viola – con sporadiche apparizioni in prima squadra – il classe 2000 torna così in patria dopo il passaggio sfortunato lo scorso anno con il Gent.

