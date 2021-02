Restyling stadio, intanto a Bologna arriva l’impianto provvisorio. Ecco quanto costa a Saputo

Uno stadio provvisorio per il Bologna al CAAB, Centro Agro Alimentare di Bologna, durante i lavoro di rimodernamento del Dall’Ara. Secondo quanto riportato da Il Resto del Carlino, Saputo metterà sul piatto circa 15 milioni di euro per sostenere le spese per la struttura temporanea. Eventuali aziende del territorio, che possano contribuire come sponsor e affiancare il Bologna in un’operazione che consentirà alla squadra e ai tifosi di non emigrare per due anni, potrebbero arrivare in corso d’opera, ma non saranno vincolanti. Un investimento importante da parte del proprietario del Bologna, che si aggiungono ai 60 milioni (tra denari di Saputo e garanzie con il Credito Sportivo) per il Dall’Ara.

