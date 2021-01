Barreca in uscita? La Fiorentina riflette ma non pensa ad un sostituto. Ecco perchè

Nel focus di mercato di Repubblica Firenze troviamo uno spazio dedicato anche alle ipotetiche uscite della Fiorentina. Per Kouame, come ha anche spiegato Prandelli nel post gara con il Crotone, la posizione dei viola è chiara: : non c’è alcuna intenzione di cederlo. Discorso diverso invece per quanto riguarda Barreca. Per il terzino, che si trova molto indietro nelle gerarchi di Prandelli, i viola stanno riflettendo sul da farsi. L’esterno sinistro non sta giocando e se dovesse chiedere la cessione verrebbe accontentato, si legge nel giornale. In caso di partenza però, la dirigenza gigliata non pensa ad un eventuale sostituto. L’alternativa a Biraghi diventerebbe a quel punto Venuti.

-> CALCIOMERCATO invernale Serie A – Clicca per leggere la lista dei trasferimenti

Verso il Torino: un solo dubbio per Prandelli. Avanti col 3-5-2 e Ribery-Vlahovic