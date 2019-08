Baroni jr. è sul mercato: per lui si fa avanti un club di Serie C

Tanto lavoro in entrata per Daniele Pradè in questa ultima settimana di mercato, ma anche anche in uscita. Secondo quanto riporta tuttomercatoweb, la Carrarese avrebbe messo gli occhi sul Riccardo Baroni, giovane figlio d’arte ancora di proprietà della Fiorentina. I contatti tra le due società sono già in corso, sul futuro del difensore centrale classe 1998 si attendono sviluppi nei prossimi giorni. E INTANTO LA FIORENTINA ACCENDE I FARI SU UN ALTO GIOVANE: E’ IL CUGINO DI GERRARD