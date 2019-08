Dall’Inghilterra, Duncan lascerà il Liverpool nei prossimi giorni. C’è anche la Fiorentina

Nei giorni scorsi dall’Inghilterra era uscita la voce secondo cui la Fiorentina ha messo gli occhi su Bobby Duncan (LA SCHEDA), giovane attaccante classe 2001 del Liverpool. Il giocatore dell’Academy dei Reds – e cugino di Steven Gerrard – non sarà presente oggi per la sfida contro la squadra riserve del Southampton per motivi legati al mercato: una decisione presa dalla società in accordo con il ragazzo che nei prossimi giorni lascerà l’Inghilterra. Ma non c’è solo la Fiorentina sul baby bomber: il portale Sportsmail riporta anche dell’interesse dei danesi del Nordsjaelland.