Bargiggia: “Offerta Juve per Vlahovic, ecco la reazione viola”

Secondo il giornalista l'offerta della Juventus per Vlahovic è considerata "irricevibile"

Nuovo assalto della Juventus per Vlahovic? Lo conferma anche Paolo Bargiggia , storico (ex) volto di Mediaset sul mercato. Secondo cui però l'affare è destinato a non andare in porto, almeno alle condizioni proposte dai bianconeri. Ecco cosa ha scritto sul suo sito ufficiale:

Juve-Vlahovic il prezzo… non è giusto. Nelle ultime ore la Vecchia Signora è tornata alla carica per avere l’attaccante della Fiorentina. L’offerta sarebbe: 35 milioni cash più il cartellino di Dejan Kulusevski. Offerta però che, almeno da ciò che filtra dagli ambienti viola, è giudicata per ora irricevibile. Il prezzo insomma non è giusto: la Juve dovrà spingersi ulteriormente per effettuare un colpo che sarebbe l’ennesimo schiaffo alla tifoseria viola (da Baggio a Bernardeschi eccetera).