Bajrami o Barak? Costi e tempistiche dell’ultimo colpo in entrata della Fiorentina

Bajrami o Barak ? Da 48 ore la lancetta del mercato viola (l’ultimo affare in entrata) punta forte nella direzione del centrocampista dell’Empoli . Questo quanto troviamo scritto nell’edizione odierna de La Nazione. Il giornale spiega come l’operazione non sia facile, ma come allo stesso tempo per la possibilità di mettere sul piatto contropartite gradite agli azzurri, la pista che porta al centrocampista albanese sia assolutamente più semplice rispetto all’accordo che si dovrebbe trovare con il Verona per Barak. Per la mezzala goleador, la Fiorentina ha già saputo dagli scaligeri che il giocatore può anche essere liberato, ma questo accadrà solo davanti a una proposta economica importante: 18 milioni.

Per Barak se la Fiorentina dovesse puntare direttamente un gettone da 15 milioni in su, il Verona sarà pronto a parlare, considerando comunque il prezzo giusto (per chiudere) i 18 milioni già chiesti a Barone e Pradè. Capitolo Bajrami. L’apertura dell’Empoli è evidente. La valutazione del giocatore è altrettanto (15 milioni) importante, ma nel gioco delle contropartite tecniche, le mosse della società viola potrebbero portare a un esborso economico meno pesante e in contemporanea un alleggerimento della rosa. L’Empoli rivorrebbe volentieri Zurkowski, ma anche la posizione di Benassi è tenuta in serie considerazione nel taccuino delle scelte dell’allenatore, Zanetti. Tempistiche? La Fiorentina potrebbe decidere l’ultimo intervento di mercato anche in base al risultato del preliminare di Conference League. In caso di qualificazione (o magari già dopo un risultato incoraggiante al termine della gara di andata) ci sarà la scintilla per avviare l’operazione.