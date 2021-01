Azmoun più Odriozola, il mercato viola guarda all’estero. Servono investimenti

Sull’edizione odierna di Repubblica si parla anche del mercato viola, con la Fiorentina che è alla ricerca di un esterno destro e di un attaccante. Per il ruolo di difensore di fascia oltre a Conti, per il quale il Milan continua a chiedere l’obbligo di riscatto a otto milioni, la nuova ipotesi è Alvaro Odriozola in uscita dal Real Madrid. In attacco invece piace Sardar Azmoun: sulla carta un bel colpo, ma per accntentare lo Zenit servirebbe un grande investimento.

Tra le piste italiane piace molto anche Lasagna, che l’Udinese non vorrebbe cedere visto l’infortunio di Pussetto e interessa anche a Verona e Benevento. Un’altra possibilità è El Shaarawy, che vorrebbe tornare in Italia dopo l’esperienza in Cina con lo Shanghai Shenhua e piace anche alla Roma. Non tramonta l’ipotesi Pavoletti, per il quale il Cagliari non ha chiuso alle cessione.

