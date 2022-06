Avellino, piace Ghidotti della Fiorentina per la porta: ma lui vuole la B

Interesse dell'Avellino per il giovane portiere della Fiorentina Simone Ghidotti: ma lui preferirebbe andare a giocare in Serie B

Dopo il ritorno dal prestito con il Gubbio, Simone Ghidotti farà ritorno alla Fiorentina, ma non per restare. Infatti, come scrive Il Messaggero, il classe 2000 con ogni probabilità verrà rispedito nuovamente in prestito. Su di lui ci sarebbe l'interessamento dell'Avellino, ma la sua priorità sarebbe ricevere un'offerta dalla B per compiere il salto di qualità. Durante quest'ultima stagione ha collezionato 38 presenze, con 44 gol subiti e 12 clean sheet, numeri che promettono molto bene per il futuro.