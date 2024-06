Attacco? La Fiorentina potrebbe non aver scoperto le carte. E su Retegui…

E se la Fiorentina non avesse scoperto le proprie carte per quanto riguarda l'attaccante? Intanto, i rimangono accesi i riflettori su Retegui

Pradé in non vuole sbagliare il centravanti da mettere a disposizione di Raffaele Palladino. Riflettori accesi sempre su Mateo Retegui e con il Genoa le cose sono molto chiare: 30 milioni trattabili (poco). Si giocherebbe su eventuali bonus per accontentare il club rossoblù. Resta sempre latente la sensazione che ancora la Fiorentina non abbia scoperto veramente le carte sul ‘vero’ nome per l’attacco. Normale, considerate al momento le richieste di chi ha un attaccante di alto profilo e che ancora i movimenti non sono iniziati.