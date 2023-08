Atalanta, e alla fine arriva…Hien: lascia Verona, ma niente Fiorentina

Nuova avventura in arrivo per Isak Hien in Serie A. Dopo una lunga trattativa, infatti, il difensore svedese sta per lasciare il Verona per vestire la maglia dell'Atalanta. Il classe 1999 interessava e non poco alla Fiorentina, soprattutto ad inizio mercato, ma alla fine firmerà per la Dea. Nelle ultime ore l'accelerata da parte del club orobico. Come riferisce il quotidiano L’Arena, il Verona vorrebbe incassare 10 milioni, mentre l’Atalanta parte da 8. Il giovane centrocampista Jacopo Da Riva potrebbe essere inserito nella trattativa per abbassare il prezzo, con l’intesa che non sembra lontana. Il difensore, nella sua prima stagione in Serie A, a Verona, ha fatto molto bene. Ora la sfida di confermarsi ad alti livelli alla corte di Gasperini.