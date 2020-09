Aspettando il Torino. In attesa del 9, Iachini prova gli altri 11

Sono giorni particolari in casa Fiorentina. In realtà, sono giorni particolari un po’ per tutte le squadre del nostro campionato. Un settembre atipico, fra suggestioni di mercato e schemi da preparare in vista del debutto in campionato in programma il 19 settembre in casa col Torino. La stessa squadra a cui i Viola stanno contendendo alcuni giocatori, fra cui il centrocampista Torreira (LA SCHEDA), vecchia conoscenza del nostro campionato, avendo vestito in passato le maglie di Pescara e Sampdoria.

Tuttavia, il vero obiettivo di mercato della Fiorentina ha un altro nome, o meglio un altro numero. Il 9, per la precisione. E dietro al numero, altre caratteristiche rispetto al centrocampista uruguaiano. Tra i tanti (forse troppi) nomi circolati sui giornali e sui siti in queste settimane, l’identikit del probabile (?) e nuovo attaccante Viola pare tracciato. Un giocatore d’area di rigore che sappia giocare e dialogare coi compagni. E per “compagni” s’intendono Ribery e Kouamé (e Chiesa, forse). Un attaccante che sappia garantire gol, ma che al tempo stesso non faccia mancare ai compagni il proprio supporto. Non ce ne sono tanti in giro con queste caratteristiche, soprattutto “facilmente” ingaggiabili.

Piatek (LA SCHEDA) e Milik sono i giocatori che ad oggi convincono di più la dirigenza Viola. Vuoi perché “scaricabili” dalle rispettive squadre, vuoi perché per età e caratteristiche rappresentano delle potenziali ottime occasioni di mercato. Il nodo è però sempre economico: di cartellino e di ingaggio. Le rispettive valutazioni si aggirano intorno ai 20 milioni e i rispettivi ingaggi difficilmente scenderebbero sotto i 3 netti all’anno (magari raggiungibili con dei bonus). In attesa però di capire se e come la Fiorentina riuscirà a prendere il suo prossimo numero 9, Iachini sta pensando agli altri 11 da schierare in vista del debutto in campionato col Torino (PRENDE FORMA IL CENTROCAMPO IN VISTA DEL TORINO).