Prende forma il centrocampo per l’esordio col Torino, Castro e Jack in rampa di lancio

Senza Amrabat, probabilmente senza Pulgar che sarà comprensibilmente in ritardo di condizione dopo essere stato in quarantena, Iachini deve preparare il centrocampo per la sfida col Torino. La Nazione non si stupisce del minutaggio concesso a Duncan, in attesa di abbracciare Bonaventura (atteso al massimo domani mattina, LEGGI) che, con Castrovilli – i cui problemi accusati in Nazionale non preoccupano, andrà a rimpolpare un reparto in emergenza. Nessun allenamento in stagione, ma una convocazione in Nazionale che garantisce sul valore del giocatore. E la mediana anti-Torino è servita.