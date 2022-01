Arthur Cabral, rifiutate proposte da Brasile e Arabia Saudita per la Fiorentina

Cabral sembra aver già dato semaforo verde alla destinazione fiorentina tanto che ha rifiutato una proposta dal Brasile e una dall'Arabia

E' Arthur Cabral il centravanti scelto dalla Fiorentina come eventuale sostituto di Dusan Vlahovic. Come vi abbiamo raccontato ieri sera, il brasiliano classe '98 del Basilea ha già l'accordo con la società viola ed è in attesa di novità.