Arthur-Amrabat: scambio con la Juve! Gli ostacoli ci sono, ma anche la voglia

Cosa va sistemato

Amrabat gradirebbe la destinazione bianconera ed è sulla lista di Giuntoli per rinforzare il centrocampo, il suo ciclo in viola è finito e non ci sono chance di permanenza. Il Milan risulta tiepido sul marocchino. Per quanto riguarda Arthur, tornerebbe di corsa a Firenze, ma guadagna troppo e quindi va trovata la quadra su questo con la Vecchia Signora. Per un semplice scambio di prestiti e non a titolo definitivo, servirebbe che Amrabat rinnovasse il suo contratto in scadenza con la Fiorentina.