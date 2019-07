Arrivano altre conferme: “Chiesa resterà in viola, aumento d’ingaggio in vista”

Dopo che La Gazzetta dello Sport stamani in edicola aveva dato gli ultimi aggiornamenti in merito alla vicenda-Chiesa, anche Niccolò Ceccarini su tuttomercatoweb.com conferma: il giovane attaccante viola rimane. “Era già chiaro – scrive il giornalista esperto di mercato – che il talento viola non sarebbe andato al muro contro muro con la società, che durante l’International Champions Cup ha ribadito in maniera decisa che non sarebbe stato sul mercato. Chiesa giocherà ancora con la maglia viola e presto la Fiorentina gli proporrà un allungamento di contratto fino al 2024 con sostanzioso aumento economico“.