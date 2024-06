Aquilani è pronto per un’altra avventura in Serie B: a lui pensa anche il Catanzaro

Un addio consensuale ed adesso si pensa solo al futuro. Magari in cuor suo Alberto Aquilani ci aveva pure sperato nella panchina della Fiorentina, ma ancora quel momento non è giunto. Ecco che allora dopo la fine della sua esperienza all'ombra della torre pendente, l'ex tecnico della Primavera gigliata sta riflettendo per fare la scelta giusta. Secondo Sky Sport l'ultima, in ordine di tempo, proposta arrivata ad Aquilani è quella del Catanzaro, che deve individuare l'erede di Vincenzo Vivarini. Compito non facile, considerando che i calabresi sono arrivati quinti nell'ultima Serie B. Intanto il Pisa come suo nuovo allenatore ha scelto Filippo Inzaghi: a breve l'ufficialità.