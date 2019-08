Ancora Di Marzio: “Trattativa ad oltranza per Pedro, obiettivo chiudere questa notte”

Non solo l’esterno: la Fiorentina punta Politano, ma anche un centravanti. I viola, infatti, stanno cercando in tutti i modi di portare in riva all’Arno Pedro Guilherme (scheda), attaccante del Fluminense. Si tratta ad oltranza per chiudere nella nottata – in modo da permettere al giocatore sudamericano di arrivare in tempo in Italia per visite mediche e firme – sulla base di un prestito di 3 milioni con diritto di riscatto a 15, che diventerebbe obbligatorio in caso di un certo numero di presenze. Lo ha detto poco fa su Sky Sport Gianluca Di Marzio.