Di Marzio: “Pradè ha offerto 30 milioni per Politano”. E l’Inter pensa ad un ex viola per sostituirlo

“La Fiorentina ha offerto 30 milioni per Matteo Politano, se arrivasse a 35 l’Inter è pronta a cedere l’ex Sassuolo“. Così poco fa su Sky Sport Gianluca Di Marzio: secondo il giornalista esperto di calciomercato, Daniele Pradè vuol puntare tutto sull’esterno offensivo mancino ed ha messo sul piatto una cifra importantissima per acquisirne il cartellino. I nerazzurri, però, vogliono 35 milioni, ma c’è ampia possibilità di accordo. E nel caso in cui l’operazione andasse davvero in porto, l’Inter si butterebbe sull’ex gigliato Ante Rebic per completare il proprio pacchetto offensivo.