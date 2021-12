Anche Romano conferma: “Ikonè-Fiorentina, solo questione di tempo”

Arrivano sempre più conferme!

Arrivano sempre più conferme (LEGGI LA NOSTRA ESCLUSIVA) su quello che potrebbe essere il primo colpo della prossima sessione di calciomercato della Fiorentina. Dopo le parole del Presidente del Lille, in serata è arrivato anche un aggiornamento del noto esperto di calciomercato, Fabrizio Romano. Attraverso Twitter, il giornalista ha infatti spiegato come il trasferimento di Ikonè alla Fiorentina verrà completato presto. Mancano soltanto da limare gli ultimi dettagli con l'agente del calciatore e poi ci sarà il definitivo via libera. Confermate le cifre che vi abbiamo anticipato negli scorsi giorni, 15 milioni più una percentuale importante sulla futura rivendita.