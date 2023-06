Amrabat vuole la Liga e prende tempo col Bayern: c’è la Spagna nel suo futuro

In Spagna ne sono certi: Sofyan Amrabat la prossima stagione vuole giocare in Liga ed in questa fase del mercato sta dando precedenza ai club iberici. Ed allora se fino a qualche settimana fa pareva essere il Barcellona il club più vicino al centrocampista marocchino, adesso le carte in tavola sono cambiate. I catalani si stanno orientando su altri obiettivi e su un tipo diverso di calciatore per quella zona di campo. E' l'Atletico Madrid a puntare forte sull'ex Verona, seppur spaventato dai 30 milioni richiesti dalla Fiorentina. I colchoneros cercheranno di portare a termine alcune cessioni per andare poi a tentare l'affondo decisivo su Amrabat. Il quale, per il momento, sta prendendo tempo con il Bayern Monaco perché la sua priorità si chiama Spagna. Lo riporta El Mundo Deportivo.