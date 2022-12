Amrabat, la Fiorentina dice no al Liverpool: a gennaio non si muove

Non accennano a fermarsi le voci di mercato in merito a Sofyan Amrabat. Un aggiornamento arriva da Sky Sport Deutschland che ricostruisce i contatti, definiti "concreti" tra Fiorentina e Liverpool. Secondo l'emittente tedesca, la società gigliata non sarebbe intenzionata a vendere il marocchino nel prossimo mercato invernale. Anche lo stesso giocatore vorrebbe finire la stagione con la maglia viola e compiere il passo successivo in estate, con il passaggio in una big solo a fine stagione.