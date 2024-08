Amrabat al Fenerbahce: “Se trovate l’accordo con la Fiorentina vengo da voi”

"Ho avuto buone sensazioni, se raggiungi un accordo con la Fiorentina verrò a giocare in Turchia", il virgolettato ricostruito dal giornalista Sercan Hamzaolu. Il tecnico Josè Mourinho ha indicato la necessità di rinforzare il centrocampo ormai da tempo. In un centrocampo, quello viola, che avrebbe tanto bisogno di rinforzi e anche in fretta, pare non ci sia alcun margine per recuperare Amrabat.